26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Napoli maçı 26 Nisan Pazartesi günü saat 19:30'da 'te canlı yayınlanacak.

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