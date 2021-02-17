Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla maçın adamı Ozan Kabak oldu
Liverpool'a transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak, İngiliz kulübünün formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı süre aldı. Etkileyici bir performans sergileyen genç stoper, karşılaşmanın ardından yapılan taraftar oylamasında maçın adamı seçildi.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 yendiği maçta gösterdiği performansından dolayı taraftarın oylarıyla 'maçın adamı' seçildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi. Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan oylamada Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Karşılaşma boyunca oldukça etkili bir performans sergileyen ve rakip forvetlere geçit vermeyen Ozan, İngiliz ekibiyle çıktığı ikinci maçında taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçildi. Ozan Kabak aynı zamanda bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları