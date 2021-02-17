17 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla maçın adamı Ozan Kabak oldu

Maçın adamı Ozan Kabak!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'a transfer olan milli oyuncumuz , kulübünün formasıyla 'nde 'e karşı süre aldı. Etkileyici bir performans sergileyen genç stoper, karşılaşmanın ardından yapılan taraftar oylamasında maçın adamı seçildi.

'da forma giyen milli futbolcu , takımının UEFA 'nde 'i 2-0 yendiği maçta gösterdiği performansından dolayı taraftarın oylarıyla 'maçın adamı' seçildi.

ekibi Liverpool'un 'nde temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcu Kabak, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi. Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan oylamada Ozan Kabak, , ve - isimleri yer aldı. Karşılaşma boyunca oldukça etkili bir performans sergileyen ve rakip forvetlere geçit vermeyen Ozan, ekibiyle çıktığı ikinci maçında taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçildi. Ozan Kabak aynı zamanda bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçı sonrası konuştu!
Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçında tarihe geçti!

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