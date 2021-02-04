04 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1 - 3 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lingard coştu! West Ham kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

İngiltere 'in 22. haftasında , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

'in 22. haftasında , 'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren goller, 52'de 'ten ve 56 ve 84'te 'dan geldi. Bu galibiyetle West Ham, puanını 38'e yükseltirken, Aston Villa 32 puanda kaldı.

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