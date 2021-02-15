15 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 3-1 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter Lukaku ile kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter evinde 'yu konuk etti. Ev sahibi ekip 'nun 2 gol 1 asistlik performansıyla rakibini 3-1 mağlup etti.

İtalya Ligi'nde Inter, evinde 'yu 3-1 mağlup etti.

19. dakikada Hoedt'in 'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası hakemin kararı değişmedi ve Inter penaltı kazandı. 22. dakikada beyaz noktadan affetmedi ve topu ağlarla buluşturarak Inter'i 1-0 öne geçirdi.

45'te Lukaku bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturan Lukaku, takımını 2-0 öne geçirdi. VAR'da oyuncunun ofsayt olup olmadığı kontrol edildi; ancak gol kararı çıktı.

LUKAKU'DAN 300. GOL
Bu gol, 'nun kariyerindeki 300. gol oldu. Belçikalı oyuncu, 27. maçında 300. golüne ulaştı.
Lionel Messi, 25; Cristiano Ronaldo, 27; Robert Lewandowski, 28; Luis Suarez 28 ve Zlatan Ibrahimovic 31 yaşında bu başarıya ulaştı.

İkinci yarıda Lazio'nun farkı azaltma çabası 61'de sonuç verdi. Milinkovic-Savic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, Escalante'ye çarpıp kaleciyi yanılttı ve Inter ağlarıyla buluştu: 3-1.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Inter maçtan 3-1 galip ayrıldı.

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