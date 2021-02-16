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Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçında tarihe geçti!

Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçında tarihe geçti!
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcumuz , bir kulübüyle 'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

'nde heyecan son 16 maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Ara transfer döneminde 'ten ekibi 'a transfer olan milli futbolcumuz , tarihe geçti.

Takımının son 16 turunda RB 'e konuk olduğu mücadeleye ilk 11'de başlayan başarılı stoper, bir kulübüyle 'ne çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

İşte finalde kullanılacak İstanbul temalı top haberin devamı

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