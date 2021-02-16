Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçında tarihe geçti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Ara transfer döneminde Schalke 04'ten Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, tarihe geçti.

Takımının son 16 turunda RB Leipzig'e konuk olduğu mücadeleye ilk 11'de başlayan başarılı stoper, bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi'ne çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

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