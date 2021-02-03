03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus final kapısını araladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

yarı final maçında Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Torino temsilcisi 2-1 kazandı ve rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

yarı final mücadelesinde Inter sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 26. (p) ve 35. dakikalarda kaydetti. Inter'in tek golü ise 'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Juventus rövanş karşılaşması öncesinde deplasmanda galip gelerek final kapısını araladı.

Inter 4-0 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Sampdoria 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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