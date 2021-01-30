30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

İtalya Serie A'da 20. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İtalya Serie A'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Son şampiyon deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0 galip ayrılan ekibi, puanını 39'a yükselterek lider 'la puan farkını 7'ye indirdi. Ev sahibi Sampdoria ise 26 puanda kaldı.

Mücadelede Juventus adına perdeyı 20. dakika açtı. 89'da Cuadrado'nun asistinde sahneye çıktı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. Gelecek hafta ile karşılaşacak olan Juventus karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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