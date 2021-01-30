İtalya Serie A'da 20. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İtalya Serie A'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Son şampiyon Juventus deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Torino ekibi, puanını 39'a yükselterek lider Milan'la puan farkını 7'ye indirdi. Ev sahibi Sampdoria ise 26 puanda kaldı.

Mücadelede Juventus adına perdeyı 20. dakika Federico Chiesa açtı. 89'da Cuadrado'nun asistinde Ramsey sahneye çıktı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. Gelecek hafta Roma ile karşılaşacak olan Juventus karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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