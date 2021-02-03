Ozan Kabak Liverpool formasını giydi
Milli futbolcumuz Ozan Kabak yeni takımı Liverpool'un formasını giydi.
2019 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a buradan da 15 milyon Euro'ya bir başka Bundesliga takımı Schalke 04'e transfer olan milli gururumuz Ozan Kabak kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor.
20 yaşındaki genç yıldız Schalke 04'ten kiralık olarak İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer olurken, transfer geçtiğimiz gün resmen açıklanmıştı.
Liverpool'dan yapılan paylaşımda milli yıldızımız Ozan Kabak'ın formalı fotoğrafını paylaşarak "Otur... Keyif alabileceğin bazı içeriklerimiz var" notunu düştü.
Take a seat...— Liverpool FC (@LFC) February 2, 2021
We've got some content you might enjoy coming up 😁 pic.twitter.com/aMEFY6wLGR
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