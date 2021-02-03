03 Şubat 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak Liverpool formasını giydi

Ozan Kabak yeni takımının formasını giydi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

Milli futbolcumuz Ozan Kabak yeni takımı 'un formasını giydi.

2019 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a buradan da 15 milyon Euro'ya bir başka Bundesliga takımı 'e transfer olan milli gururumuz Ozan Kabak kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor.

20 yaşındaki genç yıldız Schalke 04'ten kiralık olarak İngiltere Premier Lig devi 'a transfer olurken, transfer geçtiğimiz gün resmen açıklanmıştı.

Liverpool'dan yapılan paylaşımda milli yıldızımız Ozan Kabak'ın formalı fotoğrafını paylaşarak "Otur... Keyif alabileceğin bazı içeriklerimiz var" notunu düştü.









YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus final kapısını araladı! Juventus final kapısını araladı!
Marcos Rojo'nun yeni takımı beli oldu! Marcos Rojo'nun yeni takımı beli oldu!
Everton'dan forvete takviye! Cenk'in yerine... Everton'dan forvete takviye! Cenk'in yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör