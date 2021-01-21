21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester United'ın bileği bükülmüyor
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.01.2021

'de ile karşı karşıya geldi. Erteleme mücadelesini 'Kırmızı Şeytanlar' 2-1 kazandı.

'deki erteleme karşılaşmasında , Craven Cottage Stadı'nda 'a konuk oldu.

Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fulham ise ligde 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmayan Manchester United, 10 deplasman karşılaşmasının 8'inden galip ayrılırken, 2'sinde berabere kaldı.

3. Lig ekibinden Real Madrid'e soğuk duş! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
3. Lig ekibinden Real Madrid'e soğuk duş! 3. Lig ekibinden Real Madrid'e soğuk duş!
Manchester City liderliğe yükseldi Manchester City liderliğe yükseldi
RB Leipzig hata yapmadı! Golü izleyin RB Leipzig hata yapmadı! (Golü izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör