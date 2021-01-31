İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter sahasında Benevento'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında Inter, Benevento'yu ağırladı. Mücadeleyi Inter 4-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Improta (k.k), 57'de Martinez, 57. ve 78. dakikalarda ise Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 44 puana yükseldi ve haftayı 2. sırada kapattı. Benevento ise 22 puanda kaldı.

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