31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 4-0 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter farka gitti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter sahasında 'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında Inter, 'yu ağırladı. Mücadeleyi Inter 4-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Improta (k.k), 57'de , 57. ve 78. dakikalarda ise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 44 puana yükseldi ve haftayı 2. sırada kapattı. Benevento ise 22 puanda kaldı.

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