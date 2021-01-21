Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ahmed Kutucu'nun yeni takımı açıklandı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar Heracles Almelo forması giyeceği belirtildi.

Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 10 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

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