21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ahmed Kutucu'nun yeni takımı açıklandı

Ahmed Kutucu'nun yeni takımı açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.01.2021

ekibi , adı sık sık ve ile anılan milli futbolcu 'nun 'nın takımına kiralandığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar forması giyeceği belirtildi.

ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan , bu sezon 10 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Manchester City'nin yıldızı Covid-19'a yakalandı! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester City'nin yıldızı Covid-19'a yakalandı! Manchester City'nin yıldızı Covid-19'a yakalandı!
İspanyol basınında Real Madrid tartışması! 6 günde iki şok... İspanyol basınında Real Madrid tartışması! 6 günde iki şok...
FIFA'dan o lige ret! Men ederiz FIFA'dan o lige ret! "Men ederiz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör