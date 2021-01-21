21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur!

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Fransız ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , 'de aralık ayının futbolcusu seçildi.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, 'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

'da oynayan ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. 'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

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