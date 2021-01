Yusuf Yazıcı'ya büyük onur!

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

Congratulations to @LOSC_EN

and @TFF_Org star @yaziciyusuf97 - your December @UNFP player of the month!#FUT21 #TropheesUNFP #POTMpic.twitter.com/qAi24xm0Qc