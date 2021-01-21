Manchester City'de Sergio Agüero corona virüsüne yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de kariyerini sürdüren Sergio Agüero'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Twitter'dan açıklamada bulunan Agüero, "Covid-19 tanılı bir kişiyle yakın temasımın ardından bir süredir izolasyon sürecindeydim. Son yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Bazı semptomlar gösteriyorum. Doktor tavsiyelerine uyarak iyileşmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan Agüero, 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose ! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

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