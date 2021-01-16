Almanya Bundesliga 16. haftasında Werder Bremen ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Werder Bremen ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Augsburg maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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