16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Augsburg maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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