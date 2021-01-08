09 Ocak 2021, Cumartesi
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Robert Snodgrass resmen West Bromwich Albion'da!
West Bromwich Albion, orta sahasını güçlendirecek bir transfere imza etti. Premier Lig ekibi, West Ham United'dan Robert Snodgrass'ı renklerine bağladı ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Kulüpten yapılan açıklamada, Snodgrass'ın bonservisi konusunda West Ham United ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bu sezon ligde 17 maçta 8 puan elde ederek 19. sırada küme düşme hattında yer alan West Bromwich Albion, böylece ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.
İskoçya Milli Takımı'nda 28 maçta 7 gole imza atan Robert Snodgrass, West Ham United formasıyla 85 karşılaşmada 11 kez ağları sarstı.
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