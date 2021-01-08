09 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Robert Snodgrass resmen West Bromwich Albion'da!

West Bromwich'ten orta sahaya takviye!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

, orta sahasını güçlendirecek bir transfere imza etti. ekibi, 'dan 'ı renklerine bağladı ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, Snodgrass'ın bonservisi konusunda ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon ligde 17 maçta 8 puan elde ederek 19. sırada küme düşme hattında yer alan , böylece ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.

İskoçya Milli Takımı'nda 28 maçta 7 gole imza atan , West Ham United formasıyla 85 karşılaşmada 11 kez ağları sarstı.

Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsiz haberin devamı

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