17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Inter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Juventus maçı 17 Ocak Pazar günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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