Aston Villa'nın antrenman tesisleri corona virüsü nedeniyle kapatıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, artan corona virüsü nedeniyle antrenman tesislerini kapatma kararı aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa flaş bir karara imza attı. Kulüp artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Covid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtildi.
Yaşananların ardından bugünkü antrenman programının iptal edildiği, takımın karantinaya alındığı ve kulübün Bodymoor Heath antrenman tesislerinin kapatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Liverpool ile yapılacak 3. tur maçının ertelenmesi için yetkililerle gereken görüşmelere başlandığı da belirtildi.
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