08 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa'nın antrenman tesisleri corona virüsü nedeniyle kapatıldı

Aston Villa'dan corona önlemi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

ekiplerinden , artan corona virüsü nedeniyle antrenman tesislerini kapatma kararı aldı.

ekiplerinden flaş bir karara imza attı. Kulüp artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Covid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Yaşananların ardından bugünkü antrenman programının iptal edildiği, takımın karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 'nda () ile yapılacak 3. tur maçının ertelenmesi için yetkililerle gereken görüşmelere başlandığı da belirtildi.

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