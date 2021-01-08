08 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsiz

Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsiz
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

(Serie A) takımlarından 'ın teknik direktörü , milli futbolcu 'nun sakatlığı sebebiyle bugünkü çalışmada yer almadığını, durumunun yarın maç öncesinde netleşeceğini söyledi.

Pioli, takımının yarın 'yu konuk edeceği maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Hafta içinde 'a 3-1 yenildikleri karşılaşma sonrasında takımda morallerin yerinde olduğunu ve kendilerini güçlü hissettiklerini belirten Pioli, Torino maçını daha kararlı olan takımın kazanacağını söyledi.

Pioli, Torino maçına ilişkin, "İkna edici bir performans sergilemek istiyoruz. Konsantrasyonumuz tamam ve iyi hissediyoruz. Diğer oyuncularımız da sakatlıktan döndüğünde, oynayanların yükünü hafifletmek için daha fazla seçeneğimiz olacak." diye konuştu.

Juventus maçında sol ayak bileği aldığı darbe neticesinde şişen milli oyuncunun durumuna ilişkin Pioli, "Çalhanoğlu'nun ayak bileğinde bugün antrenmana katılmasına mani olan bir ağrısı var. Durumuna yarın bakacağız." dedi.

Pioli, 'ın kasım ayının sonundan bu yana forma giyemeyen deneyimli golcüsü 'in de kendi programını takip ettiğini ancak yarın Torino karşısında sahada olacağını sanmadığını söyledi.

spor basınında bugün çıkan haberlerde, 'nun sol ayak bileğindeki şişlik nedeniyle Torino maçında yer alamayacağı belirtilmişti.

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