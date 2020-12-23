24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Stoke City 1-3 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham Lig Kupası'nda yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. 'i deplasmanda 3-1 geçen , yarı finale yükselen takım oldu.

Britannia Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi , takımı 'ı ağırladı.

Etkili bir futbol sergileyen konuk ekip, 22. dakikada Gareth Bale, 70. dakikada Ben Davies ve 81. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Stoke City'nin tek golünü 53. dakikada Jordan Thompson kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham, Brentford ve Manchester City'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.

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