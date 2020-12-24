24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 4-0 Strasbourg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

1'de Saint-Germain () sahasında Strasbourg ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Ligue 1'in 17. haftasında , Strasbourg'u konuk etti.

PSG'nin gollerine 18. dakikada Pembele, 79. Kylian Mbappe, 88. dakikada Gueye ve 90+1. dakikada Kean imza attı.

Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 35 yükseltti ve 3. sırada kaldı. Strasbourg ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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