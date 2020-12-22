22 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United'ı eleyen Brentford yarı finalde!

Brentford yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

'nda Brentford, ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Brentford Community Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Brentford, takımı 'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada İngiliz futbolcu Josh Dasilva'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Brentford, kupa tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

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