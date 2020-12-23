İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, dev bir maça ev sahipliği yaptı. Arsenal sahasında Manchester City ile karşılaşırken, mücadeleyi Manchester temsilcisi 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Manchester City adına golleri 3. dakikada Gabriel Jesus, 54'te Riyad Mahrez, 59'da Foden ve 73 dakikada Laporte kaydetti. Arsenal'in tek golü ise 31. dakikada Lacazette'nin ayağından geldi.

Arsenal bu skorla İngiltere Lig Kupası'na çeyrek finalde veda ederken, Manchester City ise yarı finale yükseldi.

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