23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 1-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal'i eleyen M. City yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

çeyrek finalinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

çeyrek finali, dev bir maça ev sahipliği yaptı. sahasında ile karşılaşırken, mücadeleyi Manchester temsilcisi 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Manchester City adına golleri 3. dakikada Gabriel Jesus, 54'te Riyad Mahrez, 59'da Foden ve 73 dakikada Laporte kaydetti. Arsenal'in tek golü ise 31. dakikada Lacazette'nin ayağından geldi.

Arsenal bu skorla İngiltere Lig Kupası'na çeyrek finalde veda ederken, Manchester City ise yarı finale yükseldi.

Brentford yarı finalde! haberin devamı

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