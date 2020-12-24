Montpellier 2-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille deplasmanda Montpellier ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Yusuf Yazıcı'nın asisti ve Burak Yılmaz'ın golüyle 3-2 kazandı.
YUSUF'TAN ASİST, BURAK'TAN GOL
Lille'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Timothy Weah, 67'de penaltıdan Ikone ve 86. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Burak'ın attığı golün asisti ise Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 57. dakikada Laborde ve 70'te Delort kaydetti.
Bu sonuçla beraber Lille puanını 36'ya yükseltirken Montpellier ise 27 puanda kaldı.
ZEKİ ÇELİK SAKATLANDI!
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Zeki Çelik mücadelenin 27. dakikasında sakatlanarak yerini Djalo'ya bıraktı. Diğer temsilcilerimiz Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna girdi.
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