24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Montpellier 2-3 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Deplasmanda 3 puan Kral'dan! Yusuf bıraktı Burak attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

1'in 17. haftasında Lille deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 'nın asisti ve 'ın golüyle 3-2 kazandı.

1'de 17. hafta heyecanı yaşandı. Temsilcilerimizin formasını giydiği Lille, deplasmanda 'in konuğu oldu. Mücadeleyi Lille 3-2 kazandı.

YUSUF'TAN ASİST, BURAK'TAN GOL

Lille'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Timothy Weah, 67'de penaltıdan Ikone ve 86. dakikada kaydetti. Burak'ın attığı golün asisti ise 'dan geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 57. dakikada Laborde ve 70'te Delort kaydetti.

Bu sonuçla beraber Lille puanını 36'ya yükseltirken Montpellier ise 27 puanda kaldı.

ZEKİ ÇELİK SAKATLANDI!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Zeki Çelik mücadelenin 27. dakikasında sakatlanarak yerini Djalo'ya bıraktı. Diğer temsilcilerimiz Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada oyuna girdi.

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