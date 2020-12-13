13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund Lucien Favre'in görevine son verdi!

Ünlü çalıştırıcıyla yollar ayrıldı! Bundesliga...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

Dünyanın önde gelen futbol liglerinden olan Bundesliga flaş bir ayrılık yaşandı. Son hafta oynadığı Stuttgart mücadelesinde 5-1'lik büyük hezimet sonrası sarı-siyahlılar, Lucien Favre'in görevine son verdiği öğrenildi.

ekiplerinden , ayrımına gitti.

Sarı siyahlı kulüp, son olarak oynadığı Stuttgart mücadelesinden 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından edinilen bilgilere göre Dortmund, Lucien Favre ile yollarını ayırma kararı aldı.

DORTMUND'U BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YARDIMCISI YÖNETECEK
Öte yandan daha önce 'ta 'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Edin Terzic, Borussia Dortmund'u yıl sonuna kadar çalıştıracak.

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