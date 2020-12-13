Borussia Dortmund Lucien Favre'in görevine son verdi!

Fransa 1. Ligi'nin 14. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Bordeaux karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?