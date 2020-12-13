Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmayı 4-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... 11. hafta maçında Bayer Leverkusen, evinde Hoffenheim'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmayı 4-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 4. ve 27. dakikalarda Leon Bailey, 55. dakikada Florian Wirtz ve 90+1. dakikada (p) Lucas Alario kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise, 50. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.

Bayer Leverkusen, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Hoffenheim ise 12 puanda kaldı.

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