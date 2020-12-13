13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 4-1 Hoffenheim | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bayer Leverkusen liderlik koltuğuna oturdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'nın 11. haftasında , sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmayı 4-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

'da heyecan devam ediyor... 11. hafta maçında , evinde Hoffenheim'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, zorlu karşılaşmayı 4-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 4. ve 27. dakikalarda Leon Bailey, 55. dakikada Florian Wirtz ve 90+1. dakikada (p) Lucas Alario kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise, 50. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.

Bayer Leverkusen, bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Hoffenheim ise 12 puanda kaldı.

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