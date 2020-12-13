13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 3-0 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Southampton 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında Southampton, sahasında 'ı Adams, Armstrong ve Redmond'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere 'in 12. haftasında Southampton ile , St Mary Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 34. dakikada Che Adams, 62. dakikada Stuart Armstrong ve 83. dakikada Nathan Redmond'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Southampton bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 11. yenilgisinin alan Sheffield United ise son sırada kaldı.

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