Premier Lig'in 12. haftasında Southampton, sahasında Sheffield United'ı Adams, Armstrong ve Redmond'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Southampton ile Sheffield United, St Mary Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 34. dakikada Che Adams, 62. dakikada Stuart Armstrong ve 83. dakikada Nathan Redmond'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Southampton bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 11. yenilgisinin alan Sheffield United ise son sırada kaldı.

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