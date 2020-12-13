13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Parma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

İtalya Serie A'nın 11. haftasında 'nun takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Parma maçı 13 Aralık Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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