İtalya Serie A'nın 11. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan ile Parma karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Milan ile Parma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Parma maçı 13 Aralık Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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