Fransa 1. Ligi'nin 14. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Bordeaux karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Lille ile Bordeaux kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Bordeaux maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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