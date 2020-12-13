13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Ligi

Lille - Bordeaux maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

Fransa 1. Ligi'nin 14. haftasında , ve 'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Bordeaux maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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