İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında West Ham United - Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, West Ham United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında West Ham United - Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Manchester United maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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