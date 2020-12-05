İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Manchester City ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Fulham maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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