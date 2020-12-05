İngiltere Premier Lig'de Manchester City evinde Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Sterling ve Aguero kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Manchester City ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester City'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibin golleri Raheem Sterling ve Aguero'dan geldi. Bu skorla Manchester City puanını 18'e yükseltirken, Fulham 7 puanda kaldı.



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