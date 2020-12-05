05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 2-0 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'de evinde Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Sterling ve Aguero kaydetti.

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester City'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibin golleri ve Aguero'dan geldi. Bu skorla Manchester City puanını 18'e yükseltirken, Fulham 7 puanda kaldı.

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