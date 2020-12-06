06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 3-1 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea evinde kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında , sahasında 'ı Giroud, Zouma ve Pulisic'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İngiltere 'in 11. haftasında ile , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 27. dakikada , 61. dakikada Kurt Zouma ve 90+3. dakikada Christian Pulisic'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Konuk takımın 4. dakikada Patrick Bamford ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Chelsea bu sonuçla puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leeds United ise 14 puanla 13. sırada kaldı.

Manchester United geriden geldi! haberin devamı

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