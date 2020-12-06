Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United'ı Giroud, Zouma ve Pulisic'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea ile Leeds United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 27. dakikada Olivier Giroud, 61. dakikada Kurt Zouma ve 90+3. dakikada Christian Pulisic'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Konuk takımın 4. dakikada Patrick Bamford ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Chelsea bu sonuçla puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leeds United ise 14 puanla 13. sırada kaldı.

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