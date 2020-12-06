06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cadiz Barça'yı Negredo ile yıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

'da 12. hafta maçında Cadiz sahasında 'yı 2-1 mağlup etti.

'da 12. hafta maçında Cadiz sahasında 'yı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Gimenez ve kaydetti.
Konuk takım Barcelona'nın tek golü ise Alcala'nın kendi kalesine attığı golle geldi.
Bu sonucun ardında Cadiz puanını 18 yaparken, Barcelona 14 puanda kaldı.
Sevilla 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)


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