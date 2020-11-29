29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

İtalya Serie A'nın 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Roma maçı 29 Kasım Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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