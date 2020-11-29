İtalya Serie A'nın 9. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Napoli ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Roma maçı 29 Kasım Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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