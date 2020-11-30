İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde West Ham United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Aston Villa maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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