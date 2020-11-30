30 Kasım 2020, Pazartesi

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West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Aston Villa maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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