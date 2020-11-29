Almanya Bundesliga 9. haftasında Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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