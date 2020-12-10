10 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Robinho'ya hapis şoku! Mahkeme cezayı onadı

Robinho'ya hapis şoku! Mahkeme cezayı onadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Ülkemizde ve Başakşehir formaları da giyen Brezilyalı futbolcu Robinho, Milan'da oynadığı dönemde İtalya'da genç bir kadına cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Temyiz Mahkemesi, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı.

Robinho, 2013 yılında (Serie A) takımlarından Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

Kariyerin, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho; , Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, , ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

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