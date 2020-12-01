İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Fulham'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Leicester City ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Fulham maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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