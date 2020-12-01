01 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği sahasında 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Fulham maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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