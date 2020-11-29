29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'nın idman yaptığı tesislerde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu

Kulüp tesislerinde bombalar bulundu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

İtalya Serie A ekiplerinden 'da, şoke eden bir gelişme gelişme yaşandı. Kulübün antrenman tesislerinde İkinci 'ndan kalma 15 tane bomba bulundu. İşte detaylar...

Kulübü sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, İtalyan ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin Trigoria tesislerinde bombaları çıkartırken çekilen bir fotoğraf paylaşılırken, "Her gün göremeyeceğiniz türden bir şey. Kulübün antrenman tesisleri Trigoria'da geçmişi ikinci 'na dayanan bir grup bombayı güvenli ve başarılı şekilde çıkardılar. İtalyan ordusu ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında konuyla ilgili çıkan haberlerde de bombaların, Alman yapımı 100 milimetre kalibreli 15 havan topunun, tesislerde çalışma yapan işçiler tarafından dün fark edildiği belirtildi.

Bombaların fark edilmesinden sonra tesislerdeki faaliyet sonlandırılırken, İtalyan ordusunun sabah saatlerinde 150 metre çapında alanı güvenli bölge statüsünde boşaltarak, bombaları çıkardığı kaydedildi.

Bombaların 1944'te kaçan Alman askerlerince terk edilmiş olabileceği ifade edildi.

Roma liderliği sevdi! haberin devamı

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