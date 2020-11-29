Roma'nın idman yaptığı tesislerde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da, şoke eden bir gelişme gelişme yaşandı. Kulübün antrenman tesislerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 15 tane bomba bulundu. İşte detaylar...
Roma Kulübü sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, İtalyan ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin Trigoria tesislerinde bombaları çıkartırken çekilen bir fotoğraf paylaşılırken, "Her gün göremeyeceğiniz türden bir şey. Kulübün antrenman tesisleri Trigoria'da geçmişi ikinci Dünya Savaşı'na dayanan bir grup bombayı güvenli ve başarılı şekilde çıkardılar. İtalyan ordusu ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
İtalyan basınında konuyla ilgili çıkan haberlerde de bombaların, Alman yapımı 100 milimetre kalibreli 15 havan topunun, tesislerde çalışma yapan işçiler tarafından dün fark edildiği belirtildi.
Bombaların fark edilmesinden sonra tesislerdeki faaliyet sonlandırılırken, İtalyan ordusunun sabah saatlerinde 150 metre çapında alanı güvenli bölge statüsünde boşaltarak, bombaları çıkardığı kaydedildi.
Bombaların 1944'te kaçan Alman askerlerince terk edilmiş olabileceği ifade edildi.
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