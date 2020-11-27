27 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

CFR Cluj 0-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma liderliği sevdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.11.2020

'nde 4. hafta maçında Roma, Cluj deplasmanına çıktı. İtalyan ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

'nde 4. hafta maçında Roma deplasmanda Cluj ile karşılaştı. İtalyan ekibi rakibini 2-0 mağlup etti.

Roma'nın gollerini; Gabriel kendi kalesine atarken, diğer golünü Jordan kaydettti.

Bu sonucun ardından Roma puanını 10'a yükseltti. Cluj ise 4 puanda kaldı.
Molde 0-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal rahat kazandı! Arsenal rahat kazandı!
Boateng'den flaş itiraf! Bırakmayı düşündüm Boateng'den flaş itiraf! "Bırakmayı düşündüm"
Rodrygo manşet oldu! G.Saray maçı... Rodrygo manşet oldu! G.Saray maçı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör