Juventus 1-1 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Serie A'nın 12. haftasında Juventus, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus ile Atalanta, Juventus Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Ev sahibi takımı golü 29. dakikada Federico Chiesa'dan gelirken, konuk ekibin golünü 57. dakikada Remo Freuler kaydetti.
MERİH DEMİRAL KADRODA YER ALMADI
Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Juventus bu sonuçla puanını 24'e çıkararak 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 3. beraberliğini alan Atalanta ise 18 puanla 8. sırada kendine yer buldu.
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