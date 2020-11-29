İspanya La Liga'da Barcelona evinde Osasuna'yı konuk etti. Katalan ekibi rakibini 4-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Barcelona ile Osasuna kozlarını paylaştı. Katalan ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadele 4-0 Barcelona üstünlüğü ile tamamlandı.

Barça'nın golleri Braithwaite, Griezmann, Coutinho ve Messi'den geldi. Bu skorla Barcelona puanını 14'e yükseltirken, Osasuna 11 puanda kaldı.

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