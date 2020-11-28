28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 2-1 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sörloth'un gol orucu sürüyor! Bir de penaltı kaçırdı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Bundesliga'nın 9. haftasında RB , sahasında 'ı 2-1 mağlup etti. Sezon başında 'dan Leipzig'e olan ve yeni takımıyla henüz gol sevinci yaşayamazken, Norveçli golcü bir de penaltı atışından faydalanamadı.

'nın 9'uncu hafta maçında RB ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi. 'dan transferi oldukça konuşulan , Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.

Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, maçta akılda kalacak bir performans ortaya koyamazken, kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.

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