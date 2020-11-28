RB Leipzig 2-1 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 9. haftasında RB Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld'ı 2-1 mağlup etti. Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve yeni takımıyla henüz gol sevinci yaşayamazken, Norveçli golcü bir de penaltı atışından faydalanamadı.
Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi. Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.
Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, maçta akılda kalacak bir performans ortaya koyamazken, kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları