28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia 0-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid kaybetmiyor! La Liga'da...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'da 11. hafta maçında deplasmanda ile karşılaştı. Sımeone'nin öğrencileri bu zor deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.

'da 11. hafta maçında deplasmanda 'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'in golünü Lato (k.k) kaydetti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 23 yaparken Valencia 12 puanda kaldı.
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