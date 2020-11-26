26 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da Rodrygo manşet oldu! Galatasaray maçı benzetmesi...

Rodrygo manşet oldu! G.Saray maçı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Inter'i 2-0 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Eflatun-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden genç Brezilyalı Rodrygo ise İspanyol basınında manşet olurken, yıldız ismin hat-trick yaptığı Galatasaray maçı hatırlatıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid adına sezona damga vuran isim Brezilyalı genç futbolcu Rodrygo oldu. Yıldız isim, Inter karşısında takımının 2. golünü kaydetti. Öte yandan yine Real Madrid'in sahasında bu sezon Inter'i 3-2 yendiği mücadelede de Rodrygo, takımının 3. golünü atmıştı.

Genç futbolcunun dikkat çeken performansı İspanyol basınının da gündeminde... AS Gazetesi, Rodrygo hakkında "Şampiyonlar Ligi için doğdu" yorumunu yaparken, Brezilyalı yıldızın vatandaşı Vinicius Junior'ın da önünde bir yetenek olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Rodrygo'nun performansıyla ilgili bilgiler verilirken, oyuncunun geçtiğimiz yıl Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray maçında yaptığı hat-trick'e de değinildi.

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