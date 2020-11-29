İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Southampton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Manchester United maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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