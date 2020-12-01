01 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

West Ham seriyi sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'de 10. hafta maçında evinde 'yı 2-1 mağlup etti.

'de 10. hafta maçında evinde 'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini; Ogbonna ve Bowen kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise Grealish'den geldi.

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