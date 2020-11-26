26 Kasım 2020, Perşembe

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Galatasaray TFF'ye itiraz etti! Mert Günok örneği...

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz etti. Sarı-kırmızılı takım sağlık rehberi programında yer alan o maddeye, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok örneğiyle başvuru yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:37
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Galatasaray TFF'ye itiraz etti! Mert Günok örneği...

Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan ve Okan Kocuk gibi isimlerde corona virüsü görülmesinin ardından Galatasaray, Süper Lig'deki Kayserispor maçı öncesi kadro kurmakta zorlanmıştı.

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Galatasaray TFF'ye itiraz etti! Mert Günok örneği...

Sarı-kırmızılı takımda corona virüsüne yakalanan isimlerden Babel ve Omar, milli takım kampında yaptırdıkları testlerin ardından pozitif olduklarını öğrenmişlerdi.

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Galatasaray TFF'ye itiraz etti! Mert Günok örneği...

Milliyet'te yer alan habere göre Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in, yurt dışında oldukları için özel bir duruma bağlı olduğu ve testlerinin negatife dönmesiyle oynamalarında bir sorun bulunmadığı kaydedildi.

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Galatasaray TFF'ye itiraz etti! Mert Günok örneği...

Ancak Covid-19 testi pozitif olan diğer isimler için aynı durum söz konusu değil. Younes Belhanda, Arda Turan ve Okan Kocuk'un önümüzdeki maçta forma giymelerinin, TFF Sağlık Rehberi'nde yer alan kurallar nedeniyle mümkün olmadığı belirtiliyor.

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Galatasaray TFF'ye itiraz etti! Mert Günok örneği...

Galatasaray ise bu durum karşısında Medipol Başakşehir'de forma giyen Mert Günok örneğini verdi. Milli kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk testi pozitif çıkmasına rağmen son 3 testi negatif çıktığı için Manchester United maçında forma giyebilmişti.

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