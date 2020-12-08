08 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Paul Pogba'nın yeni adresini menajeri duyurdu!

Pogba'nın yeni adresini menajeri duyurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen yıldız oyuncu Paul Pogba'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Kulübü ile 1.5 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi. Menajeri, Pogba'nın yeni adresinin Juventus olabileceğini açıkladı.

Ünlü menajer Mino Raiola, kariyerini Manchester United'da sürdüren Paul Pogba için açıklamalarda bulundu. Raiola, oyuncusunun bir sonraki adresinin yeniden Juventus olabileceğini itiraf etti.

"EN İYİ ÇÖZÜM TAKIMDAN AYRILMASI"
Fransız milli oyuncu için konuşan deneyimli menajer; "Pogba, Manchester'da mutsuz. 1.5 sezon sonra sona erecek bir kontratı var ancak bence en iyi çözüm onun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılması olur. Eğer satılmazsa sözleşmesini uzatmak istemediği için, Manchester onu bedavaya kaybetme riskini alır." açıklamasında bulundu.

Raiola, oyuncusunun olası yeni adresi için; "Belki de Juventus onun yeni rotası olur. Eski takım arkadaşları ve kulüple ilişkisi mükemmel. Corona virüsü nedeniyle herkesin Paul'u alması mümkün değil ama önemli olan onu istemek." dedi.


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