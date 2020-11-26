Kevin Prince Boateng'den flaş itiraf! "Futbolu bırakmayı düşündüm"

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'den flaş bir itiraf geldi. Messi ile antrenmana çıktığında kendisini yetersiz hisseden 33 yaşındaki yıldız, o dönem futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an İtalya Serie B takımlarından Monza forması giyen Kevin Prince Boateng, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Ganalı futbolcu, Barcelona'da forma giydiği dönemle ilgili şunları dile getirdi:

Barcelona'daki 6 ayım inanılmazdı. Başlarda, inanamıyordum. Beni, Barcelona'nın değil de Espanyol'un istediğini düşünüyordum. Her zaman söylüyorum; Cristiano Ronaldo en iyisi ama Messi bambaşka bir şey. O, normal değil. Onunla idmana çıkmak kariyerimde ilk kez beni yetersiz hissettirdi. İnanılmaz şeyler yapıyordu. Kendi kendime, 'Bitti. Futbol oynamayı bırakıyorum' dedim.

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