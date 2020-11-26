26 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Kevin Prince Boateng'den flaş itiraf! "Futbolu bırakmayı düşündüm"

Boateng'den flaş itiraf! Bırakmayı düşündüm
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'den flaş bir itiraf geldi. Messi ile antrenmana çıktığında kendisini yetersiz hisseden 33 yaşındaki yıldız, o dönem futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an İtalya Serie B takımlarından Monza forması giyen Kevin Prince Boateng, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Ganalı futbolcu, Barcelona'da forma giydiği dönemle ilgili şunları dile getirdi:

Barcelona'daki 6 ayım inanılmazdı. Başlarda, inanamıyordum. Beni, Barcelona'nın değil de Espanyol'un istediğini düşünüyordum. Her zaman söylüyorum; en iyisi ama Messi bambaşka bir şey. O, normal değil. Onunla idmana çıkmak kariyerimde ilk kez beni yetersiz hissettirdi. İnanılmaz şeyler yapıyordu. Kendi kendime, 'Bitti. oynamayı bırakıyorum' dedim.

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